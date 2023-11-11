Орёл накроет геомагнитная буря

С вечера 11 ноября в Орловской области синоптики ожидают начало геомагнитных бурь. Уже к 18:00 она достигнет 5 баллов, а в ночь с субботы на воскресенье, с полночи до утра буря достигнет пика активности – до 6 баллов.
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