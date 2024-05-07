WSJ: Вашингтон отложил продажу высокоточного оружия Израилю

Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency США отложили продажу Израилю высокоточных комплектов наведения JDAM, которые позволяют управлять обычными авиационными боеприпасами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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