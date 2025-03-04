Глава МИД Японии: инициатива США по Украине сдвинула урегулирование

Инициатива Соединенных Штатов по Украине сдвинула застрявшее в тупике урегулирование. Соответствующую точку зрения высказал руководитель министерства иностранных дел Японии Такэси Ивая, информирует РИА Новости.
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