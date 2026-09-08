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Царьград

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165 тысяч – справедливо: названа зарплата, которая устраивает москвичей

165 тысяч – справедливо: названа зарплата, которая устраивает москвичей

Жители Москвы заявили, что считают справедливой зарплату от 165 тысяч рублей.Средняя справедливая зарплата, по мнению москвичей, теперь составляет не менее 165 тысяч рублей на руки.

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