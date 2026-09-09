«Ты супер!» возвращается: юбилейный сезон соберет звездных выпускников и обновленное жюри

Зрителей ждут не только соревнование, но и встреча с героями из прошлых сезонов. Игорь Крутой пресс-служба НТВ 6 сентября в 20:20 на телеканале НТВ состоится долгожданная премьера десятого, юбилейного сезона международного вокального конкурса «Ты супер!».
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