«Ты супер!» возвращается: юбилейный сезон соберет звездных выпускников и обновленное жюри

Зрителей ждут не только соревнование, но и встреча с героями из прошлых сезонов. Игорь Крутой пресс-служба НТВ 6 сентября в 20:20 на телеканале НТВ состоится долгожданная премьера десятого, юбилейного сезона международного вокального конкурса «Ты супер!».