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Новости Липецка

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Липецкий суд обязал соцзащиту выплатить компенсацию участнику СВО в Липецкой области

Липецкий суд обязал соцзащиту выплатить компенсацию участнику СВО в Липецкой области

Суд установил, что участник СВО, получивший тяжёлое ранение, родился в Липецке, получил здесь паспорт, свидетельство о браке и все регистрации, а также жил с женой в Казинке под Грязями с 2021 года.

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