Липецкий суд обязал соцзащиту выплатить компенсацию участнику СВО в Липецкой области

Суд установил, что участник СВО, получивший тяжёлое ранение, родился в Липецке, получил здесь паспорт, свидетельство о браке и все регистрации, а также жил с женой в Казинке под Грязями с 2021 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым