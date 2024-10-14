Прогноз погоды в Крыму на понедельник. • Симферополь: +19°, пасмурно• Севастополь: +20°, пасмурно• Ялта: +20°, пасмурно• Алушта: +20°, пасмурно• Евпатория: +20°, дождь• Саки: +21°, пасмурно• Бахчисарай: +19°, пасмурно• Джанкой: +21°, пасмурно• Судак: +19°, пасмурно• Феодосия:.
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