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Мы соседи по планете

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Деньги должны течь, как кровь: идея, из-за которой раз в год люди раздают наличные на улице

Деньги должны течь, как кровь: идея, из-за которой раз в год люди раздают наличные на улице

Каждый год 15 сентября незнакомцы по всему миру раздают деньги прямо на улице — и просят передать половину дальше.

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