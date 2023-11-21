В России три основных приоритета куда будут направлены средства из бюджета- депутат Госдумы Бахарев

Депутат Госдумы Константин Бахарев в эксклюзивном интервью "Вести Крым" рассказал о трех главных направлениях бюджетных средств в 2024 году, которые обсуждались в Парламенте: "Главный приоритет, куда направляются бюджетные средства это проведение СВО и оборонной безопасности страны.