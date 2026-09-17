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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арман Царукян купил шоколад у маленькой девочки в Лос-Анджелесе на $400

Легковес UFC Арман Царукян купил у маленькой девочки в Лос-Анджелесе шоколад на $400.  Арман Царукян проведет поединок против Маурисио Руффи на трунире UFC 331, который пройдет в Лос-Анджелесе 20 сентября.

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