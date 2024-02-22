Два человека пострадали при обстреле села Глотово под Белгородом

РИАМО - 22 фев. Село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов, которые сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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