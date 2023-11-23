ХАМАС может освободить 23 граждан Таиланда без каких-либо условий

Global Look Press/Ahmed Zakot/Keystone Press Agency Палестинская радикальная группировка ХАМАС в дополнение к достигнутому с Израилем соглашению о перемирии освободит без всяких условий 23 граждан Таиланда, которые сейчас удерживаются в Газе.
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