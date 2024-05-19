Глава МИД Ливии высоко оценил политику России в регионе

Поворот стран Ближневосточного и Африканского регионов в сторону России связан с политикой равноправного сотрудничества, которой придерживается Москва, сказал в интервью «Известиям» министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии (контролирует восток страны) Абдельхади аль-Хувейдж.