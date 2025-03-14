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Царьград

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Бить в набат, когда умрут: Месть диаспор пугает силовиков? "В стране появилась какая-то привилегированная каста"

Бить в набат, когда умрут: Месть диаспор пугает силовиков? "В стране появилась какая-то привилегированная каста"

"В стране появилась какая-то привилегированная каста", - утверждает общественница Цыганова. Впрочем, её мнение многие разделяют, ведь порой складывается впечатление, за преступлением не всегда следует наказание.

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Комментарии
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J
Juri
тварей отстреливать,как бешеных собак!Бить только толпой,ликвидировать наверняка и потихому и никаких национальных конфликтов!просто во время драк пострадавшие случайно упали на камень и разбили голову.смерть наступила от падения с высоты собственного роста!
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