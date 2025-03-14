Бить в набат, когда умрут: Месть диаспор пугает силовиков? "В стране появилась какая-то привилегированная каста"

J

Juri

тварей отстреливать,как бешеных собак!Бить только толпой,ликвидировать наверняка и потихому и никаких национальных конфликтов!просто во время драк пострадавшие случайно упали на камень и разбили голову.смерть наступила от падения с высоты собственного роста!