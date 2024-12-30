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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Бруклина» после обмена с «Лейкерс» 31 драфт-пик, включая 15 в первом раунде

У «Нетс» после обмена с «Лейкерс» имеется 31 драфт-пик на 7 лет, включая 15 в первом раунде и 16 во втором.

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