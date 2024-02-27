Посол ЮАР в России: ЕС признает необходимость компромисса по Украине

Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency В личных контактах представители стран Евросоюза признают, что необходимо достичь компромисса в ситуации по Украине, заявил посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука.
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