Hulu's 8-Episode Crime Drama Is A Must-Watch For True Detective Fans

True Detective Season 1 may have been lightning in a bottle, but one 8-part FX on Hulu series came impressively close to recapturing the magic.
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