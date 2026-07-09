НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

190 подписчиков

Артем Батрак: «У СКА одна из лучших трансферных кампаний этого лета. На бумаге армейцы с берегов Невы становятся сильнее, чем в прошлом сезоне»

Комментатор Артем Батрак поделился мнением о селекции клубов Фонбет Чемпионата КХЛ. «Неплохая селекция у ЦСКА, потому что из потерь, которые произошли у армейцев Москвы в межсезонье, – это, наверное, только Провольнев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии