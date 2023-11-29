Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений группировки войск «Восток» продолжают уничтожать живую силу и бронированную технику вооруженных формирований украинских националистов, а также оказывать огневую поддержку штурмовым подразделениям на Южно-Донецком направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии