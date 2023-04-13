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ЛДПР предложила ввести уголовную ответственность за дипфейки

ЛДПР предложила ввести уголовную ответственность за дипфейки

Использование технологии дипфейки в мошеннических целях могут приравнять к уголовному преступлению. Авторами соответствующего законопроекта стали депутаты от ЛДПР.

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