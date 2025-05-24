Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Одессе

В Харькове и Одессе прогремели взрывы. Об этом 25 мая сообщило украинское издание «Общественное».«В Харькове прогремели взрывы, <…> в Одессе были слышны взрывы», — говорится в сообщениях в Telegram-канале издания.
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