🚰 Часть Симферополя осталась без воды в четверг Причина — ремонтные работы на сетях по улице Киевская.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚰 Часть Симферополя осталась без воды в четверг Причина — ремонтные работы на сетях по улице Киевская.