ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 06.12.2023

"БРАТЬ ЗА РУКУ И ВОДИТЬ ПО КАБИНЕТАМ": ВОПИЮЩИЕ ИСТОРИИ ОБ УНИЖЕНИИ РУССКИХ. ЗАГРАНИЦА НИ ПРИ ЧЁМ Президент России Владимир Путин многократно говорил о проявлениях русофобии за рубежом и настаивает на разработке мер реагирования на случаи дискриминации соотечественников.