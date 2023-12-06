ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 06.12.2023

"БРАТЬ ЗА РУКУ И ВОДИТЬ ПО КАБИНЕТАМ": ВОПИЮЩИЕ ИСТОРИИ ОБ УНИЖЕНИИ РУССКИХ. ЗАГРАНИЦА НИ ПРИ ЧЁМ Президент России Владимир Путин многократно говорил о проявлениях русофобии за рубежом и настаивает на разработке мер реагирования на случаи дискриминации соотечественников.
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