ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 06.12.2023

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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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  • Аршак Меликджанян
    дебилизм полнейший, а министершу культуры за разрешение проката такого фильма выгнать надо с волчьим билетом, хотя её..."БРАТ" НАОБОРОТ: ...

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"БРАТЬ ЗА РУКУ И ВОДИТЬ ПО КАБИНЕТАМ": ВОПИЮЩИЕ ИСТОРИИ ОБ УНИЖЕНИИ РУССКИХ. ЗАГРАНИЦА НИ ПРИ ЧЁМ Президент России Владимир Путин многократно говорил о проявлениях русофобии за рубежом и настаивает на разработке мер реагирования на случаи дискриминации соотечественников.

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