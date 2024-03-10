Защита от крадника. Техника безопасности на каждый день

Начну статью с показательной цитаты с магического форума «…Ну и конечно, если уже есть жертва «жирненькая» поблизости, то хороший крадник никогда не помешает…» Что мы здесь имеем: в жертвы для крадника берут не абы кого, а человека что-то имеющего, будь-то деньги, бизнес, удачу, любовь.