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Эзотерический салон Зои Мирт

2 подписчика

Защита от крадника. Техника безопасности на каждый день

Защита от крадника. Техника безопасности на каждый день

Начну статью с показательной цитаты с магического форума «…Ну и конечно, если уже есть жертва «жирненькая» поблизости, то хороший крадник никогда не помешает…» Что мы здесь имеем: в жертвы для крадника берут не абы кого, а человека что-то имеющего, будь-то деньги, бизнес, удачу, любовь.

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