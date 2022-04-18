Трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Уссурийске

Трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Уссурийске

На минувшей неделе в Уссурийске из окна многоквартирного дома выпал ребенок. Пострадавшую девочку на скорой помощи доставил в городскую больницу.

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