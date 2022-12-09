Прежде чем религия была отменена в Албании, аналогичные усилия предпринимались и в Советском Союзе

До того, как в Албании отменили религию, подобные попытки предпринимались и в Советском Союзе. Но нигде поход против всех церковных общин не был таким злобным, ненавистным и непрерывным, как в стране на Адриатике.
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