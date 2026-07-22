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Царьград

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Юрист Сергей Багян предупредил о риске кражи найденных вещей

Юрист Сергей Багян предупредил о риске кражи найденных вещей

Юрист Сергей Багян рассказал, что присвоение найденной вещи может быть квалифицировано как кража. Штрафы достигают 80 тыс.

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