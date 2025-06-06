Умер брызгавший слюной на русских Евгений Дога, молдавский композитор: Мария Захарова, представитель МИД РФ, глубоко скорбит

БлокнотРУ Разок написать вальс для советского фильма, а потом плеваться в России и требовать запрета русского языка – и по тебе будет официально скорбеть МИД РФ Странную непоследовательность с «культурой отмены» демонстрируют в России.
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