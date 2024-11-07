Как участники проектов Агентства инноваций Москвы помогают бойцам СВО

От реабилитации до поиска работы: как московские компании помогают бойцам СВО Резиденты центра ассистивных технологий «Феникс» в Москве активно поддерживают участников специальной военной операции (СВО) и их семьи.
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