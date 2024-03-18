В Смоленске будет разработана научно обоснованная концепция развития электротранспорта

Систему движения трамваев и троллейбусов предстоит проанализировать с научной точки зрения. Мэрия Смоленска объявила аукцион на выполнение разработки концепции развития городского электрического транспорта в областном центре.
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