РИА Новости: поставки моллюсков из России в Японию упали в 1,6 раза в феврале

Доходы российских экспортеров от поставок моллюсков в Японию сократились в 1,6 раза в феврале относительно месяца до этого, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы азиатской страны.
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