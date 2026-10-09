Стоимость проезда по МСД проиндексируют с 16 октября

С 16 октября 2026 года на Московском скоростном диаметре в критически загруженные часы по будням — утром с 7:00 до 11:00 и вечером с 16:00 до 20:00 — стоимость проезда по одному участку будет проиндексирована на 6 рублей и составит 25 рублей (за участок).