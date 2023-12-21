Украина не смогла направить достаточное число танкистов на обучение в Германию — Welt

Немецкие центры подготовки укомплектованы только на 50%.Немецкий журналист в эфире телеканала Welt заявил, что центры подготовки украинских танкистов пользованию танками Leopard 2 заполнены только наполовину.
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