Встреча представителя ставропольского института защиты бизнеса с предпринимателями Изобильненского муниципального округа

Руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Павел Аветиков совместно с представителями Министерства экономического развития края встретился с предпринимателями Изобильненского муниципального округа.
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