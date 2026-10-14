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Суд Норвегии не дал Украине продать российское судно «Профессор Молчанов»

Суд Норвегии не дал Украине продать российское судно «Профессор Молчанов»

Суд Норвегии не дал Украине продать арестованное на Шпицбергене российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», чего добивалась украинская компания «Нафтогаз».

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