Подводные роботы помогут снизить расходы на экологически чистую энергию

Новая технология, позволяющая роботам стабильно работать в неспокойном море, может сделать обслуживание морских ветряных электростанций и приливных турбин дешевле, быстрее и безопаснее, считают исследователи.
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