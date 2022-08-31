Credit Suisse удержал $31 млн в виде цифровых активов для клиентов в прошлом квартале

Credit Suisse хранил десятки миллионов долларов в виде цифровых активов для своих клиентов в конце второго квартала, согласно документам регулирующих органов, что подчеркивает, как традиционные финансовые учреждения стремятся к хранению криптовалют.
Credit Suisse хранил десятки миллионов долларов в виде цифровых активов для своих клиентов в конце второго квартала, согласно документам регулирующих органов, что подчеркивает, как традиционные финансовые учреждения стремятся к хранению криптовалют.
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