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Credit Suisse удержал $31 млн в виде цифровых активов для клиентов в прошлом квартале

Credit Suisse удержал $31 млн в виде цифровых активов для клиентов в прошлом квартале

Credit Suisse хранил десятки миллионов долларов в виде цифровых активов для своих клиентов в конце второго квартала, согласно документам регулирующих органов, что подчеркивает, как традиционные финансовые учреждения стремятся к хранению криптовалют.

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