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Военное обозрение

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Советник Зеленского раскритиковал план Трампа по Украине, так как он не учитывает пожелания Киева

Советник Зеленского раскритиковал план Трампа по Украине, так как он не учитывает пожелания Киева

Украина хотела бы диктовать свои условия на переговорах, а не выслушивать российские.

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