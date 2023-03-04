Поэзия Древней Греции: военная и не только

Г. Моро. Странствующий поэт Самыми знаменитыми образцами древнегреческой поэзии, безусловно, являются произведения, относящиеся к Троянскому циклу – поэмы Гомера, Стесихора, Квинта Смирнского, неизвестного автора «Киприй», некоторые другие.
Популярные статьи
- Переданные подпольщиками Николаева координаты помогли уничтожить базу подготовки диверсантов ВМС Украины
- Представитель Белого дома: Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны
- Власти ДНР приняли решение о восстановлении расположенного в Мариуполе Азовского судоремонтного завода
Свежие комментарии