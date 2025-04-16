Брюссель откажет Сербии в членстве в Евросоюзе, если её президент Александр Вучич поедет 9 мая в Москву

Европейский союз пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если президент страны Александр Вучич посетит парад, который состоится в Москве 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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