Участницу реалити-шоу довели до слез подруги в штанах

Звезда реалити-шоу «Сестры Даггар: Пополнение» Джинджер Даггар Вуоло поделилась воспоминаниями о том, что ее доводили до слез носящие штаны подруги, в то время как она сама должна была придерживаться ультраконсервативного дресс-кода.