На Ямале стартовал пожароопасный сезон, хотя пока пожаров не зарегистрировано

В Ямало-Ненецком автономном округе официально открыт пожароопасный сезон. Он будет действовать до 1 октября, сообщили в пресс-центре правительства региона.
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