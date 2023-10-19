Претендент на пост главы США Рамасвами не исключил помощь страны Израилю

Претендент на пост главы Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае, если Израиль окажется в состоянии «войны на два фронта», Соединенным Штатам Америки придется оказать ему помощь.
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