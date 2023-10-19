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Претендент на пост главы США Рамасвами не исключил помощь страны Израилю

Претендент на пост главы США Рамасвами не исключил помощь страны Израилю

Претендент на пост главы Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае, если Израиль окажется в состоянии «войны на два фронта», Соединенным Штатам Америки придется оказать ему помощь.

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