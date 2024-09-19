Надо торопиться: стало известно, на сколько остановится семейная ипотека

Семейная ипотека может остановиться до конца года, пишет «Коммерсант». У крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты на выдачу кредитов по этой льготной программе, новые лимиты пока не выделяются и о сроках принятия соответствующего решения ничего не известно.
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