Новосибирские аграрии получили почти 400 единиц новой сельхозтехники

Благодаря региональной госпрограмме в хозяйствах появились новые машины и оборудование.Аграрии Новосибирской области получили новые посевные комплексы, технику для обработки почвы и защиты растений благодаря участию в региональной госпрограмме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии