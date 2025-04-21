Мальчик внезапно умер в школе: главное за сутки в Сибири

В Красноярске подросток упал на перемене и умер, большинство сибиряков уверены, что хоронить маленьких в одной могиле вполне нормально, в Новосибирске устраняют последствия шторма, из-за которого тысячи человек остались без света, а один погиб, а в Томске собираются запустить фейерверк.