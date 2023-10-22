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Китай призвал ООН провести масштабную конференцию по ситуации на Ближнем Востоке

Спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь призвал ООН провести масштабную международную конференцию, способствующую скорейшему урегулированию палестино-израильского конфликта и решению проблемы Палестины.

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