В Петербурге и Ленобласти осквернили могилы участников СВО

Вандалов ищут. Вандалы разнесли могилы на кладбищах Петербурга и Ленобласти. Как выяснилось, хулиганы осквернили места захоронения участников спецоперации на Украине, сообщает главное управление МВД по городу и области.
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