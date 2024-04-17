Центробанк: НПФ в 2023 году обогнали инфляцию

Доходность пенсионных накоплений НПФ достигла почти 10%. Благодаря чему удалось получить такие результаты?Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ по итогам прошлого года составила почти 10%, сообщил ЦБ.
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