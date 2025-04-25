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Политнавигатор

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«ВСУ должны сжечь все до дальнего Зауралья» – украинский генерал

«ВСУ должны сжечь все до дальнего Зауралья» – украинский генерал

Украинская армия должна без разбора обстреливать всю территорию России. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Близнюка заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Николай Герасименко
Эту бандеровскую собаку, в плен не брать!
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20 час.
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